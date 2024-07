Cancellato il concerto di Morgan il 16 luglio a Soverato

StrettoWeb

La Fondazione Armonie d’Arte ha reso noto di avere disposto la cancellazione del concerto che Morgan avrebbe dovuto tenere a Soverato martedì prossimo, 16 luglio. L’esibizione del cantante era stata organizzata nell’ambito della ventiquattresima edizione di “Armonie d’arte festival”.

“La decisione – é detto in un comunicato – è stata presa in sinergia con le istituzioni, e in particolare con il Comune di Soverato, nel pieno rispetto dei valori che da 24 anni Armonie d’Arte Festival promuove, che sono inclusione, pace, solidarietà e bellezza. In questo spirito, come Fondazione, abbiamo deciso di non lasciare, comunque, che il 16 luglio resti in silenzio un luogo di valore come l’Orto botanico di Soverato, dove avrebbe dovuto svolgersi il concerto di Morgan. È stata pertanto lanciata una call per artiste e artisti che vogliano esibirsi per rappresentare, attraverso la musica, la cultura del rispetto. Tema della serata sarà ‘Not to blame’, tratto dalla canzone di Joni Mitchell. Un grande concerto per riproporre armonia, etica ed estetica ed amplificarne la voce”.

