Il campione italiano di Astronomia è reggino: Raffaello Pio Marino e il viaggio straordinario in Spagna, al TNG

StrettoWeb

Dal 23 al 27 giugno 2024, il quindicenne vincitore della XXII Edizione dei Campionati Nazionali di Astronomia, Raffaello Pio Marino, ha intrapreso un tirocinio straordinario presso il Telescopio Nazionale Galileo (TNG). Rappresentando il Liceo Classico T. Campanella di Reggio Calabria, questo studente eccezionale ha avuto l’opportunità unica di immergersi nel mondo dell’Astronomia professionale. Questo tirocinio, una tradizione dal 2010, è progettato per fornire ai vincitori della categoria Senior che rappresenteranno la squadra italiana ai Campionati Internazionali, un’esperienza pratica nelle osservazioni astronomiche, preparandoli per la competizione internazionale che si terrà in autunno.

Non è il primo dei successi di questo giovane studente classicista, che già all’età di tredici anni è stato inserito nell’albo delle Eccellenze del Ministero della Pubblica Istruzione e sta collezionando riconoscimenti in competizioni a carattere Nazionale ed Internazionale. Tutto ciò grazie alla sua passione per lo studio della fisica e dell’astronomia e al supporto della preside Carmen Lucisano e del Planetario Pithagoras, diretto dalla professoressa Misiano.

Il racconto dell’avventura

L’avventura è iniziata il 24 giugno, quando Raffaello ha visitato gli uffici e i laboratori del TNG situati a San Antonio. Sotto la guida del Dr. Marco Lucente dell’INAF, e della prof.ssa Gloria Andreuzzi dell’INAF-FGG, lo studente ha seguito una lezione introduttiva. Questa lezione ha fornito una panoramica completa su cosa aspettarsi durante la visita all’Osservatorio del Roque de Los Muchachos e le osservazioni previste per quella notte. Dopo la mattinata informativa, Raffaello si è diretto verso l’Osservatorio del Roque de Los Muchachos, attraversando i paesaggi mozzafiato di La Palma.

All’arrivo è stato accolto da una serie di telescopi situati sotto un cielo azzurro incontaminato. Particolarmente memorabile è stata la visita al Gran Telescopio Canarias e ai telescopi Magic 1 e Magic2. Queste esperienze hanno offerto a Raffaello una visione approfondita di alcuni degli strumenti astronomici più avanzati e delle ricerche all’avanguardia. Con il calare della notte, sono iniziate le osservazioni al TNG, il più grande telescopio ottico/infrarosso italiano.

Insieme ai ricercatori Raffaello ha familiarizzato con il telescopio e lo strumento utilizzato durante la notte: DOLORES (Device Optimized for the LOw RESolution). Durante la notte di osservazione, Raffaello ha avuto l’opportunità di studiare un Nucleo Galattico Attivo in modalità spettroscopica e la Nebulosa M27 in modalità imaging. Questa esperienza pratica gli ha permesso di applicare le conoscenze teoriche acquisite, fornendogli un prezioso insight sul lavoro degli astronomi professionisti e sulle tecniche di osservazione astronomica.

La notte sotto il cielo stellato di Roque de Los Muchachos è stata un’esperienza indimenticabile. Grazie alle rigide regolamentazioni sull’inquinamento luminoso che proteggono il lavoro degli astronomi, Raffaello ha potuto osservare un cielo completamente buio, ideale per le osservazioni astronomiche. Questa condizione gli ha permesso di ammirare la bellezza del cosmo in un ambiente privo di disturbi luminosi, un’opportunità rara e preziosa. Questo tirocinio ha rappresentato un’importante occasione formativa per Raffaello in quanto l’esperienza pratica e la guida degli esperti del settore gli hanno offerto una prospettiva unica e ispiratrice, arricchendo il suo percorso educativo e professionale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.