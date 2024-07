Calendario Coppa Italia, ecco il tabellone: le avversarie di Catanzaro, Cosenza, Palermo e Catania

StrettoWeb

E’ stato ufficializzato e pubblicato il calendario e tabellone completo della Coppa Italia 2024-2025. Si parte dai primi di agosto, con le promosse in B e le altre squadre di C arrivate nella fase finale dei playoff. A tal proposito ci sarà il Catania, che esordisce in casa della Carrarese. Una settimana dopo è il turno dei Trentaduesimi e delle squadre di Serie B. Il Catanzaro andrà a Empoli, il Cosenza a Torino e il Palermo a Parma, una delle promosse in Serie A. Di seguito il calendario completo.

TURNO PRELIMINARE

Domenica 4 agosto 2024

CARRARESE-CATANIA

CESENA-PADOVA

MANTOVA-TORRES

JUVE STABIA-AVELLINO

TRENTADUESIMI

Domenica 11 agosto 2024

CAGLIARI – CARRARESE/CATANIA

CREMONESE-BARI

TORINO-COSENZA

EMPOLI-CATANZARO

MONZA-SUDTIROL

VENEZIA-BRESCIA

FROSINONE-PISA

CESENA/PADOVA-VERONA

LECCE-MANTOVA/TORRES

SASSUOLO-CITTADELLA

GENOA-REGGIANA

COMO-SAMPDORIA

NAPOLI-MODENA

PARMA-PALERMO

SALERNITANA-SPEZIA

JUVE STABIA/AVELLINO-UDINESE

SEDICESIMI

Mercoledì 25 settembre 2024

CAGLIARI o CARRARESE/CATANIA – CREMONESE o BARI

TORINO o COSENZA – EMPOLI o CATANZARO

MONZA o SUDTIROL – VENEZIA o BRESCIA

FROSINONE o PISA – CESENA/PADOVA o VERONA

LECCE o MANTOVA/TORRES – SASSUOLO o CITTADELLA

GENOA o REGGIANA – COMO o SAMPDORIA

NAPOLI o MODENA – PARMA o PALERMO

SALERNITANA o SPEZIA – JUVE STABIA/AVELLINO o UDINESE

OTTAVI DI FINALE

4 dicembre 2024-18 dicembre 2024

(1) JUVENTUS vs CAGLIARI o CARRARESE/CATANIA – CREMONESE o BARI

(2) FIORENTINA vs TORINO o COSENZA – EMPOLI o CATANZARO

(3) MONZA o SUDTIROL – VENEZIA o BRESCIA vs BOLOGNA

(4) FROSINONE o PISA – CESENA/PADOVA o VERONA vs ATALANTA

(5) MILAN vs LECCE o MANTOVA/TORRES – SASSUOLO o CITTADELLA

(6) ROMA vs GENOA o REGGIANA – COMO o SAMPDORIA

(7) NAPOLI o MODENA – PARMA o PALERMO vs LAZIO

(8) SALERNITANA o SPEZIA – JUVE STABIA/AVELLINO o UDINESE vs INTER

QUARTI DI FINALE

5 febbraio-26 febbraio 2025

(9) Vincente ottavo (1) vs Vincente ottavo (2)

(10) Vincente ottavo (3) vs Vincente ottavo (4)

(11) Vincente ottavo (5) vs Vincente ottavo (6)

(12) Vincente ottavo (7) vs Vincente ottavo (8)

SEMIFINALI

Andata 2 aprile 2025 – Ritorno 23 aprile 2025

Vincente quarto (9) vs Vincente quarto (10)

Vincente quarto (11) vs Vincente quarto (12)

FINALE

Allo stadio Olimpico di Roma mercoledì 14 maggio 2025.

