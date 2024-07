Calcio: Conte, ‘a partita cuore campo larghissimo, io man of the match? Giudizio benevolo’

StrettoWeb

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – Giuseppe Conte man of the match della partita del cuore di ieri a L’Aquila? L’etichetta che gli è stata attribuita dalla stampa “corrisponde a dalle recensioni benevoli, ieri a L’Aquila c’è stata un’operazione collettiva, di grande impegno e fatica”, per una “causa di gran solidarietà” che “raccoglie il grido di sofferenza dei bambini”, con donazioni raccolte per gli ospedali San Salvatore de L’Aquila e Bambino Gesù. “Un ringraziamento va al pubblico, allo stadio affollato, ci hanno fatto sentire come veri professionisti” e hanno sostenuto la causa, con “donazioni che possono continuare”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte ai microfoni di Radio1.

A chi gli chiede delle foto della partita che lo ritraggono in posizioni da professionista, “evidentemente sono state selezionate su centinaia, non sono in forma, da tempo che non faccio attività fisica, perché gli impegni sono davvero tanti e così non ero al massimo della forma”. Geloso della foto di Elly Schlein e Matteo Renzi per un campo largo sempre più inclusivo? “Il campo di ieri era larghissimo, eravamo 11 contro 11, il campo più grande che ci sia. La nostra panchina era lunghissima, perché in tanti hanno risposto a una causa di solidarietà. La politica ieri si è unita, senza differenziazione di colori, tutti con i mutandoni e le magliette sudate, abbracciati” per una partita di solidarietà.

