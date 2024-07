Calcio a 5, nuovo stage per la Futura: a chi è rivolto, tutte le INFO

StrettoWeb

Non si ferma neanche nel mese di Luglio l’attività sportiva targata Polisportiva Futura. Oggi, la società gialloblù riparte, programmando e non sottovalutando l’aspetto dedicato ai giovani, carta in più di queste annate di crescita costante. Nella passata stagione, infatti, fu trionfo regionale nel campionato Under 19 di Calabria con tanto di voli ad alta quota nell’ottavo di finale scudetto e nello spareggio fra regioni nella Coppa Italia di categoria.

Il primo step del mese di Luglio prevede lo Stage di allenamento sognando una maglia in prima squadra e provando ad implementare le formazioni Under 19, Under 17 ed Under 15. Il “Tryout” è stato diviso in tre maxi raggruppamenti:

L’Under 15, riservato ai nati nel 2010 e 2011;

L’Under 17, per i 2008 ed i 2009;

L’Under 19, per i 2006 e i 2007.

Lo Stage Selettivo si terrà, con ingresso libero, nella casa della Polisportiva Futura, al Palattinà di Lazzaro si terrà mercoledì 24 luglio 2024 alle ore 18.

