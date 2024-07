Calabria, al via il Recruiting day di Automar Logistics

StrettoWeb

Nella sede della Cittadella regionale a Catanzaro si è svolto, organizzato dal dipartimento Lavoro, il Recruiting day di Automar Logistics, azienda specializzata in servizi di logistica integrata per l’automotive, parte di Grimaldi group. L’iniziativa, riporta una nota della Regione Calabria, è stata avviata in seguito ai dialoghi intrapresi dalla giunta regionale con le aziende interessate a investire in Calabria.

Prima dell’inizio dei colloqui, al quale hanno preso parte oltre 100 candidati, si è svolto un incontro di presentazione dell’iniziativa e dell’azienda. Sono intervenuti Fortunato Varone, direttore generale del dipartimento Lavoro della Regione Calabria; Costantino Baldissara e Giuliana Brucato, rispettivamente presidente e direttore generale Automar; e Vincenzo Barbaro, Fondazione consulenti per il lavoro.

L’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Calabrese, ha ringraziato “Automar per la collaborazione instaurata con la Regione, segno tangibile dell’impegno costante con il presidente Occhiuto per rilanciare l’occupazione, dimostrando che creare lavoro in Calabria si può”. “Il rapporto diretto con le imprese che intendono investire nella nostra Regione – ha specificato Calabrese – è un metodo innovativo che sta portando benefici e opportunità per i nostri giovani e per chi è in cerca di un lavoro. Abbiamo avuto modo di constatare la serietà dell’azienda Automar e ringrazio il suo presidente e lo staff“. L’azienda Automar ha una sede anche all’interno del Porto di Gioia Tauro (RC).

