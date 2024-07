C.sinistra: Renzi, ‘Terzo Polo fallito, strada è centrosinistra’**

StrettoWeb

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Il fallimento del Terzo polo, fallimento che come tutti sappiamo ha un solo nome e cognome, ha distrutto ogni possibilità di costruire un?alternativa all?attuale bipolarismo”. Così Matteo Renzi nella enews.

“Se neanche con il proporzionale facciamo il quorum, nonostante uno straordinario risultato personale, significa che alle politiche dove la radicalizzazione sarà ancora più forte dobbiamo scegliere. E se bisogna scegliere tra centrosinistra e centrodestra, io rispetto l?opinione di tutti ma scelgo di costruire un ‘centro che guarda a sinistra’?.

“Dal giorno dopo le Europee abbiamo fatto decine di riunioni sul territorio, via zoom, in presenza. Alla fine delle riunioni chi ha la responsabilità di guidare un partito deve indicare una strada. Io l?ho sempre fatto e non mi tiro indietro ora. Per me la strada è il centrosinistra. Chi non è d?accordo ha tutto il diritto di fare la propria battaglia negli organi di partito a cominciare dall?Assemblea Nazionale del 28 settembre”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.