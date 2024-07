C.sinistra: Renzi, ‘non ho dubbi, ora confronto programmatico a tutto campo’**

StrettoWeb

Roma, 20 lug. (Adnkronos) – “Io sono abituato a prendermi le mie responsabilità: l?ho fatto dopo il Papeete, l?ho fatto prima di Draghi, l?ho fatto per il Quirinale. L?ho fatto candidandomi e prendendo 210.000 voti mentre altri hanno rifiutato di correre personalmente. Lo faccio anche stavolta sapendo che stare con il centrosinistra ci impone una scelta difficile. Ma il Terzo polo non c?è più, per responsabilità chiarissime. E dunque o si sta con Salvini e Meloni o si costruisce un centrosinistra vincente. Io non ho dubbi sulla scelta”. Così Matteo Renzi nella enews.

“La nostra scelta di campo incide in profondità sulla vita politica del Paese. Ora dobbiamo attrezzarci per fare un confronto programmatico a tutto campo con la coalizione. E non sarà semplice portare le nostre idee con persone che su tante cose la pensano in modo diverso. Ma le coalizioni si fanno tra persone che non la pensano allo stesso modo. E stiamo lavorando a una squadra sul programma che sia una squadra di prim?ordine. Nei prossimi giorni spero di darvi qualche buona notizia”.

