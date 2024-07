Bruxelles, Denis Nesci nominato coordinatore ECR in Commissione REGI

StrettoWeb

“A titolo personale e del Coordinamento provinciale di Reggio Calabria mi congratulo con l’amico Denis Nesci per la nomina a Coordinatore del gruppo ECR (Conservatori e Riformisti Europei) nella Commissione per lo Sviluppo Regionale (REGI) del Parlamento Europeo”. Lo afferma in una nota il Presidente provinciale di Fratelli d’Italia RC, Bruno Squillaci.

“Questa riconferma rappresenta un traguardo significativo non solo per l’On. Nesci, ma per tutto il territorio del Mezzogiorno e, in particolare, per l’area metropolitana di Reggio Calabria e sarà determinante per promuovere e sostenere lo sviluppo dei territori del Sud che, da troppo tempo, attendono una maggiore attenzione e una conseguente politica di investimenti per realizzare a pieno il loro potenziale”.

“L’On. Nesci ha già dimostrato da europarlamentare grande attenzione verso i territori del Sud e questo ruolo di responsabilità nella Commissione REGI, rappresenta un riconoscimento delle sue competenze e del suo impegno. Siamo certi che, grazie al suo operato, le esigenze del Sud e della Calabria in particolare, troveranno una voce forte e autorevole in Europa, capace di influenzare le politiche di sviluppo regionale in maniera concreta e positiva”.

“Il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia, consapevole dell’importanza di questo incarico, si impegna a supportare l’On. Nesci in tutte le iniziative volte a migliorare le infrastrutture, incentivare gli investimenti e promuovere uno sviluppo sostenibile per il nostro territorio. L’obiettivo è quello di creare nuove opportunità economiche e sociali, contrastando efficacemente la disoccupazione e la fuga di giovani talenti verso altre regioni e Paesi”.

“Desidero quindi rinnovare all’On. Denis Nesci, come già fatto personalmente nella giornata odierna, i nostri complimenti per questo prestigioso incarico, che rappresenta una importante opportunità per il Mezzogiorno e per l’area metropolitana di Reggio Calabria. Siamo certi che saprà rappresentare al meglio le nostre istanze”.

