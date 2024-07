Bocale Calcio, Fabio Sapone rimane in biancorosso

StrettoWeb

In una nota ufficiale il Bocale Calcio ADMO “è lieto di annunciare che il calciatore Fabio Sapone vestirà la maglia biancorossa anche nella stagione 2024/2025! Per Sapone avrà inizio la terza stagione a Bocale, dopo il suo approdo nell’estate del 2022, vivendo prima la drammatica annata conclusa dall’ormai storico playout di Sersale, poi la successiva ascesa della stagione 2023/2024. Complessivamente ha disputato 67 partite in maglia biancorossa, trovando il gol 12 volte. Cannoniere biancorosso nella sua prima stagione con 10 reti, nell’ultima annata ha avuto meno fortuna in fase realizzativa, tuttavia le sue uniche 2 marcature sono risultate pesantissime: nella gara di andata dei quarti di Coppa Italia a Brancaleone realizzò il raddoppio dal dischetto, firmando poi la sua doppietta con una pregevole girata volante all’incrocio; tripletta sfiorata poi con una traversa colpita ma la netta affermazione consentì al Bocale di ipotecare con 90′ di anticipo il passaggio in semifinale”.

Caratteristiche

Prima punta per emergenza, mezzala all’occorrenza, il ruolo di attaccante di supporto è quello in cui ha potuto esprimersi meglio, mostrando grande abilità nella protezione del pallone, guadagnandosi numerose punizioni, così come è encomiabile la sua predisposizione al sacrificio e al lavoro sporco in mezzo al campo. Una sorta di jolly offensivo che si è ritagliato un ruolo prezioso da rifinitore nell’ultima stagione fornendo 4 assist vincenti per i compagni. Caratterialmente in campo Sapone ha sempre mantenuto un atteggiamento pragmatico, badando al concreto più che alle frivolezze, comprese anche esultanze mai sfrenate, quasi pacate, nei suoi gol. Al contrario invece di quanto avviene fuori dal rettangolo di gioco, dove simpatia e goliardia lo rendono uno degli animatori del gruppo.

Le parole di Sapone

Il legame tra il calciatore e la società è ormai forte e Sapone è grato di poter ancora lottare per i colori biancorossi: “Voglio ringraziare il presidente e la famiglia Cogliandro, la società e il mister per avermi dato l’opportunità di vestire ancora questa maglia”.

Per Sapone una terza stagione in biancorosso che arriva dopo due diametralmente opposte per risultati, obiettivi ed emozioni, che lui stesso prova a riassumere: “Il mio primo anno è stato parecchio complicato ma ci ha insegnato molto, che siamo una società che non molla mai e sta sempre sul pezzo; che anche nelle difficoltà sa stringersi, unirsi, per buttare il cuore oltre l’ostacolo, una caratteristica molto importante per affrontare la stagione che verrà, la quale si preannuncia molto difficile. Lo scorso anno avevamo le idee chiare fin dall’inizio, sapevamo di essere una squadra forte che poteva ambire a posizioni importanti; eravamo tanti calciatori esperti che avevano vinto in queste categorie, abbiamo creato un grande gruppo che ci ha portati a vincere la Coppa Italia, un’emozione fortissima. Un po’ di rammarico c’è per non aver raggiunto i playoff, ma la società sta crescendo, puntando a palcoscenici più importanti, e tutto questo crea in noi calciatori una voglia ancora maggiore di far bene per portare in alto il Bocale”.

Dopo un tuffo nel passato, arriva il momento di parlare del futuro, della stagione che, dalle parole di Sapone, attenderà il Bocale: “Inizierò il mio terzo anno qui, c’è voglia di ricominciare e di confermare quanto di buono abbiamo fatto, le avversarie saranno molto forti e c’è tanta voglia di confrontarsi con realtà che lo scorso anno erano in Serie D, e il desiderio di conquistare quei playoff sfuggiti l’anno scorso, si sta componendo una squadra competitiva e sarà compito di noi che conosciamo da più tempo il Mondo Bocale creare un gruppo, cercando di arrivare sempre più in alto, come la società desidera. Vedremo come andrà la stagione passo dopo passo, ma vedo tanta positività e siamo fiduciosi nel raggiungimento degli obiettivi che la società vorrà”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.