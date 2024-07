BergaFest, ci siamo! Questa sera comincia la rassegna che esalta il Bergamotto di Reggio Calabria

StrettoWeb

Finalmente ci siamo! A Reggio Calabria torna il BergaFest. Tasto “start” questa sera, venerdì 19 luglio, a partire dalle ore 20, con la prima delle tre serate che accompagneranno cittadini e turisti curiosi alla riscoperta e valorizzazione del Bergamotto, l’Oro di Reggio Calabria. Il luogo è di per sé affascinante: il Lungomare, nello specifico La Rosa dei Venti, con lo Stretto a fare da sfondo. Quella di quest’anno è la 24ª edizione della storica e tradizionale rassegna, organizzata dall’Accademia Internazionale del Bergamotto.

Nel corso degli anni lo stesso Ente ha saputo portare in città personalità illustri provenienti da diversi ambiti: cultura, ricerca scientifica-medica, imprenditoria, media. Si ricordano, tra le altre, le importanti presenze di personaggi come Pippo Baudo, Gennaro Gattuso o l’orafo Gerardo Sacco, Presidente onorario presente anche quest’anno. E proprio nell’edizione del 2024, tra gli ospiti di una certa levatura ci saranno il famoso ristoratore e Chef Maestro Alfonso Iaccarino nonché il noto Maestro Pasticcere Iginio Massari, Ambasciatore per l’Accademia Internazionale del Bergamotto 2020.

Il programma delle tre serate

L’evento si strutturerà nel weekend, con le tre serate previste per venerdì sabato e domenica. Si parte oggi con il tema “L’acqua di Colonia”. Tra i partecipanti i docenti ed esperti Johann Maria Farina, Bianca Cruciani, Gabriella Chieffo e Giuseppe Squillace. Nella serata di sabato ci sarà spazio per il bel film-documentario “Berg-a-mundi”, subito dopo i Cooking Show. Gli ospiti saranno esponenti del mondo della medicina: dal Prof Di Petta alla Dott.ssa Di Furia passando per Maddalena Berardi, Anna Bagalà, Massimiliano Aragona e Giacomo Romeo. Nella terza e ultima serata, quella di domenica 21 luglio, ci sarà la premiazione degli Ambasciatori, personaggi di fama internazionale e mondiale. Tra questi lo Chef Daniele Lippi, la Prof.ssa Giovanna Scala, il Medico Pasquale Spinelli, il Sig. Johann Maria Farina, lo Psichiatra Gilberto Di Petta, la giornalista Federica De Vizia, il Maestro Pasticcere Davide Comaschi, il Dott. Domenico Scopelliti, il Maestro Gelatiere Stefano Guizzetti, la Sig.ra Roberta Garzia, la Dott.ssa Gabriella Chieffo, il Professore e Dottore Francesco Barillà, il Dott. Rosario Previtera e la Ricercatrice Cristina Carresi.

Qui di seguito la storia del BergaFest, nel link PDF, e la locandina con il programma completo dell’edizione di quest’anno.

