Basket, Fabio Fazzari confermato alla Dierre

StrettoWeb

Dopo la conferma, doverosa, del bravo Coach Cotroneo, e quella del simbolo bianco-blu, il Capitano Luca Laganà, la Dierre continua a parlare reggino. La società è infatti lieta di comunicare il rinnovo dell’accordo con il cestista, classe 2002 Fabio Fazzari. La sua prima annata alla corte del Presidente Roberto Filianoti, è stata tutta in crescita: partito in sordina, si è ritagliato un ruolo fondamentale, giocando con energia ed coraggio, risultato decisivo in più di un occasione. E’ ancora, negli occhi di tutti i tifosi, il suo clamoroso tap-in, gesto atletico dirompente, nella vincente trasferta di Caltanissetta.

Giocatore elegante, pulito, può ricoprire tutti e tre i ruoli “esterni”, play, guardia ed ala piccola sul rettangolo di gioco e, negli anni, dopo una lunga trafila giovanile ha perfezionato un tiro dalla linea dei sei e settantacinque impattante ed assolutamente da non sottovalutare.

1.90 cm, longilineo e con grande impatto sulle sfide.

Ha giocato per la Vis Reggio, la Fortitudo Messina e non solo prima di vestire la maglia bianco-blu.

22 anni da compiere il prossimo 24 ottobre e grande voglia di far bene. La sua passione infinita per la palla a spicchi, però, non finisce qui: da qualche settimana, il nostro atleta sta sviluppando nuove ed importanti competenze partecipando al corso di Allievo Allenatore indetto dalla Federazione Italiana Pallacanestro: un ottimo modo per crescere ulteriormente mentalmente e cestisticamente.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.