Avellino: incidente nella notte, morti 4 ragazzi

StrettoWeb

Avellino , 14 lug. – (Adnkronos) – Tragico incidente stradale in provincia di Avellino, morti 4 ragazzi tra i 19 e i 21 anni. Strage del sabato sera sulle strade dell’Irpinia: una Mercedes con a bordo quattro giovani avrebbe prima impattato contro altre due auto, poi si è schiantata contro il muro in cemento di una azienda lungo la strada Nazionale delle Puglie, nel territorio di Mirabella Eclano. L’impatto non ha lasciato scampo ai 4 giovani che sono praticamente morti sul colpo. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano. Il 21enne alla guida ed un amico erano di Frigento, mentre gli altri due giovani di Grottaminarda e Calore di Mirabella, sempre in provincia di Avellino. Secondo una prima ricostruzione, insieme ad altri amici che li seguivano a bordo di una Fiat Panda non rimasta coinvolta nell’incidente, le vittime erano dirette proprio a Calore di Mirabella per andare a prendere un gelato. Sul caso è stata aperta un’inchiesta: le salme sono a disposizione della magistratura che ha disposto il trasferimento all’obitorio dell’ospedale San Pio di Benevento in attesa dell’autopsia. Sequestrate anche le tre auto coinvolte nell’incidente e gli smartphone dei ragazzi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.