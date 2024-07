Autonomia: Zaratti, ‘Occhiuto appoggi referendum’

StrettoWeb

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Il presidente Occhiuto lancia un allarme drammatico, fino a chiedere una moratoria dell?applicazione della legge sull?Autonomia differenziata e delle intese con le Regioni perché il testo Calderoli non è in grado di gestire le diseguaglianze, come noi abbiamo sempre detto. Gli diamo atto di questo atto di trasparenza e di lealtà ma la gravità della prospettiva non ammette mezze misure: si unisca alle Regioni ?referendarie? contribuendo così a fermare una devastante valanga per il Paese intero?. Così Filiberto Zaratti, capogruppo di AVS nella commissione Affari costituzionali della Camera, dopo le dichiarazioni del presidente della Regione Calabria.

