Autonomia: Schlein, ‘raggiunto traguardo importante, alternativa alla destra possibile’**

Roma, 31 lug (Adnkronos) – “Le 500mila firme per il referendum contro l?autonomia differenziata sono un traguardo davvero importante, ma non ci fermeremo qui”. Lo dice Elly Schlein.

“Siamo riusciti ad unire un largo schieramento che ha visto insieme partiti, forze sociali ed associazioni che si sono mobilitati e organizzati contro una legge che spacca l?Italia. Si tratta di un risultato politico importante e non scontato -prosegue la leader del Pd-. Il Paese è convinto che quella legge sia sbagliata e pericolosa e la nostra battaglia continuerà con tutte le persone che si sono già mobilitate e che continueranno a farlo nelle nostre feste, nelle strade e nelle piazze. A loro va il nostro più sentito ringraziamento. Un?alternativa a questa destra è possibile e noi la stiamo costruendo, insieme”.

