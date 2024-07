Autonomia: Renzi, ‘raccolta firme vola, 8 agosto mobilitazione straordinaria Iv’

StrettoWeb

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – “La raccolta firme per il referendum sull?autonomia differenziata sta volando. Se questo referendum fa il quorum, per il Governo si mette male davvero. E le elezioni anticipate potrebbero non essere un tabù”. Così Matteo Renzi nella enews.

“Voglio ringraziare quei dirigenti di Italia Viva che stanno facendo i banchetti nelle loro province per raggiungere velocemente il quorum: grazie, grazie, grazie! L?8 agosto faremo una giornata tutta di Italia Viva per raccogliere firme. In spiaggia, in montagna, in città. Tutti gli iscritti e amministratori di Italia Viva organizzeranno una giornata di mobilitazione straordinaria che sarà seguita in diretta su Radio Leopolda. L?obiettivo è dare il rush finale alla raccolta di firme”.

