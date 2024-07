Autonomia: Paita (Iv), ‘maggioranza divisa, avanti con referendum’

StrettoWeb

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – ?L?autonomia differenziata non divide solo il paese, ma anche la maggioranza. Se un presidente di regione di centro destra chiede addirittura al governo una moratoria sull?applicazione della legge, significa che la tensione è alle stelle, e l?autonomia è insostenibile, prima di tutto per il Sud, ma anche per il Nord. Andremo avanti con il referendum abrogativo con ancora maggiore convinzione?. Lo dice la senatrice di Italia Viva Raffaella Paita, coordinatrice nazionale del partito.

?Se Occhiuto volesse contribuire alla raccolta firme è il benvenuto. La sua proposta di non aprire trattative con le regioni nemmeno sulle materie non Lep è in aperto contrasto con la richiesta del Veneto di Luca Zaia. Un altro capitolo ? aggiunge Paita – dello scontro ormai tra Forza Italia e Lega. Dal posizionamento europeo al dl liste d?attesa, dall?autonomia al decreto casa, le fibrillazioni nella maggioranza sono sempre più evidenti e potrebbero esplodere con la legge di bilancio. Giorgia Meloni pensa di andare avanti così per altri tre anni??.

