Autonomia: Magi (+Eu), ‘raggiunto quorum 500mila firme, antipasto batosta Meloni**

Roma, 31 lug (Adnkronos) – “Come previsto, tra firme cartacee e firme digitali è stato di fatto raggiunto già entro metà settimana il quorum per il quesito del referendum che abroga l?autonomia differenziata”. Lo dice Riccardo Magi, segretario di +Europa.

“Non nascondo un pizzico di orgoglio per aver contribuito, con la piattaforma di pubblica e gratuita per la raccolta delle sottoscrizioni, al raggiungimento di questo risultato. Ma ciò che conta è il dato politico: in 10 giorni mezzo milione di italiani ha già detto no al l?autonomia differenziata. Un successo incredibile che è solo l?antipasto della batosta che aspetta Giorgia Meloni quando i cittadini saranno chiamati a pronunciarsi su questa riforma”, aggiunge il deputato.

