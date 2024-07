Autonomia: Ciriani, ‘da opposizioni capolavoro di ipocrisia, nessuna disparità tra Regioni’

StrettoWeb

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – Sulla riforma dell’Autonomia dall’opposizione “vedo un capolavoro di ipocrisia. L’Autonomia non toglie nulla a nessuno, alle Regioni vengono riconosciute le competenze assegnate dalla Costituzione, ma non ci sarà la possibilità di alcune regioni di avere più soldi e ad altre meno. Più autonomia vuol dire più responsabilità, ma non toglie nulla a chi non vuole averne”. Così il ministro ai Rapporti col Parlamento, Luca Ciriani, ospite di Start su Skytg24.

