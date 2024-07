Autonomia: Bizzotto (Lega), ‘Veneto pienamente legittimato ad avviare iter con governo’

StrettoWeb

Roma, 2 lug. (Adnkronos) – “Il percorso legislativo dell’Autonomia non lascia spazio ad alcuna perplessità: è legge votata dal Parlamento, promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata in Gazzetta ufficiale. Il Veneto, come giustamente ha fatto il Presidente Luca Zaia, è quindi pienamente legittimato a farsi avanti fin da subito per avviare l’iter delle intese con il Governo, così come tutte le altre Regioni”. Lo dichiara la senatrice leghista Mara Bizzotto, vicepresidente vicario del gruppo al Senato.

“Non comprendiamo chi agita inutili dubbi: la richiesta del governatore Zaia non è assolutamente precoce e, lo ricordo, rispetta pienamente la volontà popolare dal momento che nel 2017 ci fu un referendum consultivo che ha permesso a milioni di cittadini veneti e lombardi di esprimere con chiarezza e democraticamente la propria volontà. Oggi i tempi sono finalmente maturi, prima si realizza concretamente l’Autonomia e meglio è per tutti”, conclude la parlamentare della Lega.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.