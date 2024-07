Approvato il culto della Madonna di Placanica: la felicità di Festicini (Istituto Nazionale Azzurro)

StrettoWeb

È con grande emozione che il Cav. Dott. Lorenzo Festicini, presidente e fondatore dell’Istituto Nazionale Azzurro, condivide la gioiosa notizia dell’approvazione del culto della Madonna dello Scoglio di Placanica da parte del Vaticano. Questo importante passo è stato possibile grazie all’opera del vescovo di Locri, S.E. Mons. Francesco Oliva, che ha reso possibile guardare a questo luogo senza pregiudizi, aprendo le porte alla spiritualità e all’accoglienza.

L’Istituto Nazionale Azzurro, istituto umanitario d’ispirazione cattolica, si unisce alla comunità locale e a tutti i fedeli per celebrare questo momento di grande significato. La vicinanza del Cav. Dott. Lorenzo Festicini, calabrese di nascita, aggiunge un senso speciale di legame e appartenenza a questa meravigliosa occasione. “In un periodo in cui la fede e la spiritualità sono più che mai importanti, questa notizia porta gioia e speranza a tutti coloro che credono nella forza dell’amore e dell’accoglienza. Grazie alla Madonna dello Scoglio di Placanica, un nuovo capitolo di apertura e inclusione si apre per tutti, portando con sé un messaggio di pace e unione”, ha dichiarato il Cavaliere.

