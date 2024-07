Antonio Laganà neo consigliere internazionale del Panathlon International, le felicitazioni di Falcomatà

StrettoWeb

“Lo sport reggino ottiene un nuovo risultato di prestigio, con l’elezione di Antonio Laganà, eletto alla carica di Consigliere internazionale del Panathlon International per il quadriennio 2024/2028. Si tratta di un grande riconoscimento, di cui ne andiamo fieri come rappresentanti delle Istituzioni. Antonio Laganà, ha sempre rappresentato un grande e valido punto di riferimento per lo sport reggino e calabrese, avendo partecipato alle Olimpiadi di Atene nel 2004, come arbitro olimpico nella disciplina della Lotta, durante la finale tra America e Corea”. Così in una nota il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà.

“Non è un caso – ha aggiunto il sindaco – che nel 2015 l’Amministrazione comunale reggina abbia deciso di tributargli un riconoscimento importante come il San Giorgio d’oro, massima benemerenza cittadina conferita ai più autorevoli personaggi che nel loro campo hanno avuto il merito di portare alto il nome della nostra città a livello nazionale ed internazionale. Un orgoglio che si rinnova con l’ennesimo riconoscimento che ha interessato il nostro illustre concittadino Antonio Laganà. A lui vanno i nostri più sinceri complimenti, consapevoli che porterà, anche in questa nuova veste, il giusto contributo di idee e programmazione”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.