Antisemitismo: Scurria (FdI), ‘caso Parodi in commissione Segre’

Roma, 7 lug (Adnkronos) – ?In un momento storico in cui il livello di guardia nei confronti dell?antisemitismo è tornato a essere altissimo, riteniamo intollerabile che un?attivista di sinistra, tale Cecilia Parodi, diffonda via web degli insulti e delle minacce ributtanti nei confronti degli ebrei e di chi li difende”. Lo dice il senatore Marco Scurria, capogruppo di Fratelli d’Italia nella commissione bilaterale Antidiscriminazione e odio.

“Questa persona avrebbe anche partecipato nei mesi scorsi a un evento dei giovani del Pd, eppure finora i vertici del partito a iniziare da Elly Schlein non hanno speso una parola sulla questione. Come già annunciato dal capogruppo Malan, Fratelli d?Italia porterà il caso all?attenzione della commissione Antidiscriminazione e Odio, presieduta dalla senatrice a vita Liliana Segre?, aggiunge.

