Angela Marcianò nominata nel Comitato dei Garanti del Policlinico di Messina

La Prof.ssa Angela Marcianò è stata nominata, con provvedimento del Direttore Generale del Policlinico Universitario di Messina e su indicazione della Magnifica Rettrice prof.ssa G. Spatari, componente del Comitato dei Garanti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “G.Martino” di Messina.

L’incarico è corredato dagli ulteriori pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario del Policlinico messinese. L’importante Organismo di Garanzia, composto da soli tre membri, opera a titolo gratuito, ed è previsto e disciplinato da un Protocollo d’Intesa tra Università di Messina e Regione Sicilia.

“Ho espresso un sentito ringraziamento alla Rettrice per la fiducia che ha inteso riporre nella mia persona e al Prof. Alessio Lo Giudice, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza al quale afferisco. Si tratta di ruoli delicati e attribuibili da regolamento solo per “adeguata competenza. Sarò sempre pronta a collaborare, nell’interesse dell’Ateneo e per la realizzazione di un ambizioso programma di Governo, con serietà, dedizione e impegno” ha commentato Angela Marcianò.

