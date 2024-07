Amendolara apprezzata in tutto il mondo: alti ufficiali ucraini in visita al Comune cosentino

StrettoWeb

Alti ufficiali ucraini in visita nello scorso week end alla sede operativa del “Parco della Secca” (ad Amendolara) coordinato dal Responsabile Salvatore Antonio Ciminelli. I graditi ospiti hanno poi raggiunto il litorale cittadino per un’immersione nel Mar Jonio premiato con tre Vele da Legambiente per la sua pulizia e insignito a Reggio Calabria del prestigioso Premio “Mare Pulito – Bruno Giordano”, per le sue acque marine limpide e cristalline.

A seguire, i tre illustri cittadini dell’Est Europeo hanno tenuto un incontro sulla tutela e sostenibilità. ambientale. Nell’ importante evento internazionale, l’Avvocato Ciminelli ha voluto fortemente coinvolgere il confinante Comune di Roseto Capo Spulico, guidato dal Sindaco Giovanni Pugliese, con una visita al Castello Federiciano, che la famiglia Cosentino, ha aperto alla celebre delegazione.

Il comandante Volodimir Sokol, colonnello del servizio emergenze di sicurezza nazionale regione di Kiev, ed i capitani Yury Anykiienko e Dennis Humeniuk, sono giunti nel Paese della Mandorla e della Stazione Zoologica “Anton Dohrn”, nell’ambito delle attività formative di “Capri Campus”. Ciminelli con un inglese perfetto ha parlato ai due Ufficiali, evidenziando le tante iniziative, ad iniziare dal progetto Calipso, messe in campo a tutela dell’ambiente e dell’eco sistema marino, nei tredici anni che ha amministrato il paese prima come sindaco e poi come Capogruppo di Maggioranza.

Il colonnello Sokol, ed i capitani Anykiienko e Humeniuk, hanno apprezzato e non poco quanto fatto in questo lembo di Calabria citeriore, in termini di salvaguardia ambientale, prendendo ad esempio queste sane pratiche da portare all’attenzione dei vertici della loro Nazione. Tale incontro segue la visita nei giorni scorsi, sempre in città di esperti, docenti e studenti del City University of New York. Con Amendolara che continua a farsi apprezzare in tutto il Mondo.

