Alta capacità ferroviaria Messina-Catania, Germanà: “avanti spediti grazie a Salvini”

“Anche oggi una buona notizia per i siciliani: si avviano importanti scavi nei cantieri Alta Capacità sulla linea Messina-Catania. Un altro importante passo avanti sulle infrastrutture targato Salvini. Si procede con determinazione al potenziamento e alla realizzazione di opere importanti per il nostro territorio. L’impegno del ministro Matteo Salvini è sotto gli occhi di tutti. Sono i fatti a parlare: con la Lega, soluzioni concrete e strutturali per la crescita e lo sviluppo della Sicilia”. Così in una nota il senatore siciliano Nino Germanà, segretario in commissione Trasporti a Palazzo Madama e commissario regionale del partito

