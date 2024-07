Albano incontra il direttore dell’Inl: “da oggi 31 nuovi ispettori in Sicilia”

StrettoWeb

Da oggi l’ufficio dell’Ispettorato nazionale del lavoro si arricchisce di 31 nuove unità di personale. La messa in servizio dei nuovi ispettori è stata occasione di confronto per fare il punto sul potenziale incremento del contingente di ispettori dell’Inl nell’isola e parlare del coordinamento dell’attività. Questi sono, infatti, i temi trattati nel corso di una riunione fra l’assessore regionale del Lavoro, Nuccia Albano e il direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro, Paolo Pennesi, alla presenza dei funzionari dell’assessorato e dell’Inl, che si è svolta stamattina nella sede del dipartimento Lavoro.

“L’incontro di oggi, giorno in cui in Sicilia prendono servizio 31 nuovi ispettori dell’Inl, ha rappresentato un ulteriore passo significativo verso il rafforzamento delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro, ponendo le basi verso una sempre più efficace collaborazione tra Istituzioni – dichiara l’assessore Nuccia Albano -. La presenza in Sicilia dei vertici dell’Inl garantisce un approccio integrato e ci vede entrambi impegnati sul fronte della legalità in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza. Abbiamo ribadito la necessità di una cooperazione tra tutti gli attori affinché vengano raggiunti risultati concreti e duraturi nel tempo”.

Nel dettaglio, il contingente ispettivo, destinato a svolgere le attività fino a dicembre, è stato incrementato di undici ispettori del lavoro e venti ispettori tecnici, che vanno ad aggiungersi ai trenta ispettori del lavoro già presenti, così da avere in tutto sessanta ispettori dell’Inl nell’intera Regione.

Successivamente, sempre al dipartimento del Lavoro, si è svolto un incontro con i comandanti dei nuclei Carabinieri tutela del lavoro della Sicilia.

