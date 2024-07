AIA Locri, incarichi dirigenziali sezionali e nuovo corso arbitri. Le ultime

StrettoWeb

Inizia a delinearsi quasi completamente la nuova stagione sportiva anche per il mondo arbitrale, con il completamento dei quadri dirigenziali delle varie commissioni. Nello specifico, la sezione di Locri, registra la nomina di Giuseppe Gualtieri, già Prefetto, quale Componente presso la Corte Federale di Appello. Allo stesso tempo riconferma in seno al Comitato Regionale Arbitri calabrese la presenza di Roberto Rispoli con il nuovo prestigioso incarico di Componente Coordinamento delle Sezioni calabresi, mentre a Francesco Di Bellonia viene affidato l’incarico di Componente Osservatori Arbitrali calcio a 11 e Woman Project i due collaboreranno con il nuovo presidente Regionale degli Arbitri Francesco Filomia.

Al contempo, il Presidente Anselmo Scaramuzzino sta lavorando alacremente per la nuova stagione affidando gli incarichi sezionali al proprio rinnovato Consiglio Direttivo, che durerà in carica fino a fine mandato. Di contro, gli arbitri inquadrati nei ranghi nazionali hanno già iniziato la preparazione atletica con a seguire nei prossimi giorni anche per i regionali e sezionali, in vista del test atletici di agosto.

Il Presidente Scaramuzzino ha dischiarato: “ringrazio il Comune di Roccella Jonica nella figura dell’oggi Presidente del Consiglio Comunale Domenico Cartolano per averci ospitati nelle strutture sportive del suo comune; oggi gli arbitri ritornano a Locri per gli allenamenti grazie all’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Fontana che ha messo a disposizione le strutture comunali. Il nuovo direttivo sezionale è stato parzialmente rinnovato con giovani dirigenti altamente competenti (Giuseppe Rispoli e Michele Rispoli) ed altri che si sono fatti strada grazie al buon lavoro svolto nelle stagioni precedenti e sono stati riconfermati. Siamo pronti per raggiungere nuovi ambiziosi obiettivi!”.

“Il Presidente dell’AIA, non per ultimo – continua Scaramuzzino – ha comunicato che è stato deliberato il nuovo corso nazionale arbitri per arbitri di calcio e di calcio a 5 che prevede la consueta partecipazione gratuita ed è aperto a ragazzi e ragazze dai 14 ai 39 anni. L’incarico per il reclutamento nella Locride è stato affidato a Nicola Fiorenza per il C11 e Giuseppe Iervasi per il C5. La data di inizio è fissata a Locri per lunedì 16 settembre. Per richiedere ulteriori informazioni si può inviare una mail a locri@aia-figc.it scrivendo il proprio numero di cellulare per essere ricontattati”.

