Agrigento supera il milione di turisti nel 2023

Agrigento, capitale della cultura 2024, ha superato nel 2023 il milione di presenze turistiche. Sulla scia di questo successo, stamattina, nel corso della presentazione del progetto Destinazione Palermo al Terminal Crociere, l’assessore regionale ai Beni culturali Francesco Paolo Scarpinato ha annunciato la Borsa dei beni culturali, che si terrà nella città dei templi i prossimi 26, 27, 28 e 29 settembre.

Quattro giorni dedicati alla divulgazione e all’approfondimento dei temi legati al turismo culturale, un’occasione unica di incontro per addetti ai lavori, operatori turistici, appassionati, visitatori e mondo studentesco per promuovere quell’immenso parco archeologico a cielo aperto rappresentato dalla Sicilia. L’iniziativa, che sarà presentata in seguito nel dettaglio, ripropone in parte le linee organizzative della BMTA di Paestum (Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico), che fra l’altro offre opportunità di business tra la domanda e l’offerta del turismo culturale.

