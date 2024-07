Poca acqua a Reggio Calabria, ancora restrizioni: chiusure nella zona nord, turnazioni nella Jonica | INFO

StrettoWeb

Continuano, anche più di una al giorno, le comunicazioni di Sorical in merito a chiusure, turnazioni, guasti e non solo per cercare di contrastare il grave problema idrico presente in tutta la Calabria. Per quanto concerne Reggio, nella tarda serata di ieri la società ha emesso una nota. “Da questa sera (ieri, ndr), a causa degli eccessivi consumi, sarà chiuso il serbatoio Santa Caterina. L’erogazione sarà riavviata la mattina alle ore 5:30. Tale misura di chiusura, a partire dalle ore 21, si rende necessaria per garantire il maggiore accumulo di acqua nella notte. Senza questa manovra sarebbe precluso l’accesso all’acqua potabile ai residenti in quelle zone servite di Santa Caterina, svantaggiate dal punto di vista idraulico”.

Dalla zona nord a quella sud, sono tante le lamentele e i cittadini esasperati. Come ad esempio a Pellaro o, sulla Jonica, a San Pantaleone di San Lorenzo. A tal proposito, la Sorical comunica che “in considerazione della grave emergenza idrica collegata ai noti eventi siccitosi, Sorical ha comunicato ai comuni di San Lorenzo e Melito Porto Salvo la turnazione per consentire al tratto terminale dell’acquedotto Tuccio (Reggio Sud) di avere maggiore risorsa disponibile. Più nello specifico Sorical procederà con la chiusura turnata sulle 24 h a giorni alterni (a partire dalle h 17:00 di merc. 24.07 fino alle h 17.00 di giov 25.07) sullo schema vecchio Tuccio”.

Le chiusure nel dettaglio

Più nel dettaglio saranno eseguite chiusure turnate sulle 24 h per i seguenti nodi presa:

COMUNE DI S. LORENZO

PRESE S. FANTINO, DIRETTA CASELLO, LINGRONI, SCUOLE, GALICA, DIRETTA CORIO, RAVAZZANA, SERBATOIO CORIO

COMUNE DI MELITO P.S.

FRAZ. LACCO, CARERIA, MUSUPUNITI

