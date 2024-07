A2 Salerno-Reggio Calabria, chiusure notturne per importanti lavori di Terna tra Pizzo e Sant’Onofrio: i DETTAGLI

StrettoWeb

Per consentire gli interventi di messa in sicurezza dell’elettrodotto Battipaglia-Reggio Calabria da parte della Società Terna, si rendono necessarie delle limitazioni al transito – in orario notturno – lungo la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo‘, in provincia di Vibo Valentia. Il provvedimento risulta urgente e indifferibile quale misura a tutela della pubblica e privata incolumità nonché volto ad assicurare la continuità del servizio elettrico.

Nel dettaglio, nella fascia oraria notturna compresa tra le ore 22:00 le ore 6:00 delle notti comprese tra questa sera e domani, tra domenica 7 e lunedì 8 luglio, sarà interdetto al transito veicolare il tratto autostradale, in entrambe le direzioni, tra il km 339,960 (svincolo di Pizzo Calabro) il km 349,722 (Svincolo di Sant’Onofrio).

I veicoli leggeri in direzione nord, dovranno usufruire dell’uscita A2 svincolo Sant’Onofrio, proseguimento sulla SP5, SS18 e rientro in A2 allo svincolo di Pizzo. I mezzi pesanti invece dovranno uscire dalla A2 allo svincolo S. Onofrio, proseguire sulla SP 97 (ex ss606) fino a Vibo Valentia, SS18 fino a Pizzo Calabro e rientro in A2 svincolo Pizzo.

I veicoli leggeri in direzione sud dovranno usufruire dell’uscita A2 svincolo Pizzo Calabro, proseguire lungo la SS18, la SP5, con rientro in A2 svincolo S. Onofrio. I mezzi pesanti dovranno prendere l’uscita A2 svincolo Pizzo, proseguire sulla SS18 fino a Vibo Valentia, SP 97 (ex ss606) fino a S. Onofrio e rientro in A2 svincolo S. Onofrio.

Le modalità di gestione sono state condivise nel corso della riunione del Comitato Operativo Viabilità (C.O.V.) presso la Prefettura di Vibo Valentia, con gli Enti gestori della viabilità e la Società Terna.

Anas, società del Polo infrastrutture del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.