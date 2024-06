Al via l’accordo con l’INGV per progetti innovativi di cooperazione nel campo dell’educazione e sensibilizzazione ambientale

StrettoWeb

Siglata nei giorni scorsi la collaborazione triennale tra l’Ufficio Scolastico Regionale della Regione Siciliana e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per la realizzazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche siciliane, di attività volte a coinvolgere le studentesse e gli studenti in programmi e progetti nel campo dell’educazione e sensibilizzazione ambientale, nonché nella formazione e promozione di corretti stili di vita.

Un Accordo che prevede il supporto continuo tra le due istituzioni per la formazione di una coscienza civica nel rispetto dell’ambiente, allo svolgimento di attività divulgative e percorsi formativi, sia presso le sedi nazionali dell’INGV che presso le scuole di ogni ordine e grado della Regione Siciliana.

Il primo degli appuntamenti di questa importante collaborazione si svolgerà già nei prossimi giorni in occasione della Giornata mondiale degli oceani: conoscere, comprendere e convivere, manifestazione promossa dall’INGV da giovedì 6 a sabato 8 giugno, negli spazi del Marina Convention Center di Palermo che ospiteranno laboratori, attività, mostre, giochi, proiezioni di docufilm.

Tre giorni dedicati alla conoscenza scientifica, alla formazione e all’importanza della tutela degli oceani, fondamentali nella regolazione del clima terrestre e quindi risorsa necessaria per la conservazione della vita sul nostro pianeta.

Nei pomeriggi del 6 e del 7 giugno si terranno dei workshop dedicati alla formazione dei docenti che potranno scegliere, previa registrazione, i moduli tematici di maggior interesse per loro.

L’obiettivo è di fornire nuovi strumenti e metodi sperimentali utili a favorire l’approccio alle STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics).

“Ancora una volta – afferma il Direttore Generale dell’USR Sicilia Giuseppe Pierro – studentesse e studenti avranno modo di comprendere l’importanza della ricerca come strumento di conoscenza, indispensabile per intraprendere azioni concrete per la tutela del mare. Non dimentichiamo – aggiunge il Direttore Pierro – che dal 2020 l’Educazione civica e ambientale è diventata a pieno titolo un insegnamento obbligatorio nel primo e nel secondo ciclo di istruzione. L’educazione ambientale, in particolare, è un tema che nelle indicazioni ministeriali comprende la conoscenza e la tutela del patrimonio e del territorio, tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU”.

L’evento promosso dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia celebra infatti il World Oceans Day (WOD) istituito dalle Nazioni Unite per sensibilizzare sull’impatto che le azioni dell’uomo hanno sull’oceano. Ed è proprio l’UNESCO, e in particolare il piano decennale Ocean Decade (2021-2030) dedicato alla conoscenza e alla protezione degli oceani per uno sviluppo socio-economico in armonia con gli equilibri ambientali, che patrocina l’evento, individuando nell’iniziativa un’azione importante di sensibilizzazione verso il tema mare.

Per l’interesse scientifico e culturale della manifestazione, quest’anno la Giornata mondiale degli oceani ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, tra i più prestigiosi riconoscimenti conferiti nel nostro Paese dal Capo dello Stato.

“Questa collaborazione rappresenta un passo significativo verso la realizzazione di iniziative che mirano a sensibilizzare i giovani sulle tematiche ambientali e a stimolare il loro interesse verso le discipline STEAM – le parole del Direttore del Dipartimento Ambiente dell’INGV, Massimo Chiappini -. La nostra mission è promuovere la conoscenza scientifica e l’innovazione, e questo accordo ci permette di estendere il nostro impegno alla formazione delle future generazioni. Attraverso un insieme di attività divulgative, intendiamo non solo informare e educare gli studenti riguardo le sfide ambientali che affrontiamo, ma anche ispirarli a intraprendere carriere nelle discipline STEAM. Crediamo fermamente che l’educazione sia lo strumento più potente per preparare i giovani a diventare cittadini consapevoli e professionisti competenti, capaci di affrontare queste sfide con creatività e competenza”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.