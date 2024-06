Ungheria: media, ‘partito Orban è il maggiore inserzionista su Google della Ue’

StrettoWeb

Budapest, 9 giu. (Adnkronos) – Il partito Fidesz del primo ministro ungherese Viktor Orban è il più grande inserzionista di Google nell’Ue e ha promosso narrazioni di disinformazione anti-occidentali nel periodo precedente alle elezioni europee. Lo ha riferito il media ucraino European Pravda, citando un rapporto del centro analitico indipendente Political Capital, secondo cui, Fidesz e i suoi politici hanno speso 2 milioni di euro tra il 31 dicembre 2023 e il 1° giugno 2024. Al contrario, tutti i 14 partiti di opposizione ungheresi hanno speso complessivamente 764.558 euro.

?Il livello di spesa per la pubblicità politica online in Ungheria è eccezionale anche per gli standard europei?, ha affermato Political Capital. Il rapporto rileva che la campagna di Fidesz diffonde disinformazione anti-occidentale e pro-Cremlino. In particolare, la pubblicità di Fidesz diffondeva una narrativa ostile contro il leader dell’opposizione Peter Magyar, del partito Tisza. Nel periodo precedente alle elezioni, una delle narrazioni più importanti affermava che ?i politici europei favorevoli alla guerra e i loro servitori ungheresi vogliono iniziare la terza guerra mondiale?.

