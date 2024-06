Ue: Nesci (Fdi), ‘proroga decontribuzione Sud ottima notizia’

StrettoWeb

Roma, 25 giu. (Adnkronos) – “La Proroga della Decontribuzione al Sud è un’ottima notizia”. Lo dichiara l’eurodeputato di Fratelli d’Italia-Ecr Denis Nesci.

“L’incontro tra il Ministro Fitto e la Vicepresidente della Commissione Vestager ha gettato le basi di trasformare questa misura, che ha avuto carattere temporale circostanziato alla crisi pandemica prima e alla guerra in Ucraina dopo, in un intervento più strutturato, a più lungo termine e soprattutto maggiormente orientato verso gli investimenti. Si tratta di un’altra azione decisa del Governo di Giorgia Meloni a sostegno delle imprese del Mezzogiorno per stimolarne crescita occupazionale ed indotto economico. Rispetto alle polemiche strumentali che millantano di scelte che potrebbero dividere il Paese – conclude Nesci – questa è l’ennesima risposta di un esecutivo attento allo sviluppo delle regioni del Sud”.

