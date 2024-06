Ue: Meloni, ‘grave che opposizioni dicano di non trattare con me, rappresento Italia’

StrettoWeb

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – “E’ grave che le opposizioni dicano” in Europa “di non trattare con me, con il presidente del Consiglio italiano, io rappresento l’Italia”. Lo dice Giorgia Meloni, in Senato per le repliche dopo le comunicazioni in vista del Consiglio Ue. “L’interesse nazionale per me viene prima dell’interesse di partito”, sottolinea, ricordando che anche loro sono “rappresentanti dell’Italia”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.