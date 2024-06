Ue: Camera approva risoluzione maggioranza su comunicazioni Governo**

StrettoWeb

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – Con 178 voti a favore, 98 contrari e 16 astenuti la Camera ha approvato la risoluzione presentata dalla maggioranza sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del prossimo Consiglio europeo. L’Assemblea ha quindi votato per parti separate i documenti presentati dagli altri Gruppi politici, approvando quello di Azione, tranne la premessa; alcune paragrafi di quelli presentati da Italia viva e Movimento 5 stelle e da Alleanza Verdi e Sinistra. Ok a parti della risoluzione del Pd, tranne il quattordicesimo capoverso del dispositivo e la premessa e parti del dispositivo. Bocciato infine il documento di Più Europa.

