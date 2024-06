StrettoWeb

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Penso che campagna elettorale non aiuti ne’ in Italia ne’ in Europa” sul tema della guerra in Ucraina, “penso che questioni del genere non dovrebbero essere infilate nella campagna elettorale, sono troppo serie per essere semplificate”. Così la premier Giorgia Meloni al Tg La7.

