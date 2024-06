Ucraina: media, ‘raid droni di Kiev in territorio russo’

StrettoWeb

Kiev, 17 giu. (Adnkronos) – Droni ‘kamikaze’ ucraini hanno attaccato un impianto metallurgico e altre strutture utilizzate per scopi militari nelle regioni russe di Belgorod, Voronezh e Lipetsk nella notte. Lo ha detto al Kyiv Independent una fonte dell’intelligence militare ucraina e la notizia è stata confermata dai governatori regionali russi, che sostengono che gli attacchi non hanno provocato danni o vittime.

Secondo la fonte che ha parlato con il giornale ucraino, uno degli obiettivi era lo stabilimento metallurgico di Novolipetsk e una fabbrica di trattori locale nell’oblast di Lipetsk. “Entrambe le imprese vengono utilizzate dall’aggressore per scopi militari”, ha aggiunto la fonte.

