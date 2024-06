Ucraina: esplosione in centrale elettrica Kiev

StrettoWeb

Kiev, 27 giu. (Adnkronos) – In una centrale elettrica nel centro di Kiev si è verificata un’esplosione che ha provocato un incendio. Lo ha reso noto il sindaco della città, Vitaliy Klitschko. “C’è stata un’esplosione e un incendio in un impianto energetico nel quartiere Shevchenko della capitale”, ha scritto sul suo canale Telegram.

Le autorità della capitale al momento non forniscono altri dettagli. Il servizio di emergenza statale non ha ancora commentato la situazione.

