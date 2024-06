StrettoWeb

Roma, 7 giu. Adnkronos) – “Io ho un figlio di 17 anni. Farò di tutto per cambiare questa strategia che ritengo fallimentare. Non possiamo mettere in testa ai nostri giovani un elmetto e una tuta mimetica”. Così Giuseppe Conte a L’Ultima Parola su La7. “Bisogna fermare questa spirale” e arrivare a negoziati di pace.

