Superbonus: Conte, ‘Meloni e i suoi fatto a gara per estenderlo’

StrettoWeb

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – “Abbiamo avviato in piena pandemia il superbonus, che è stato poi modificato venti volte da Draghi e Meloni. Di 216 miliardi del portafoglio dei crediti fiscali, 66 sono cresciuti nelle mani di Meloni che governa da due anni. Meloni e i suoi hanno fatto a gara per estenderlo, da Mollicone a Fazzolari. Come fanno a deresponsabilizzarsi? Come fa Meloni ad andare in tv e dire che è stato Conte?”. Così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a Otto e mezzo su La7.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.