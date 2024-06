Spazio: Mattarella, ‘sia luogo comune umanità’

StrettoWeb

Roma, 21 giu (Adnkronos) – “Lo spazio sia un luogo comune dell’umanità. E’ questo un messaggio fondamentale per il futuro della terra e dell’umanità che viene da qui”. Lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella in visita alla Esrin di Frascati.

“Lo spazio è sempre più una dimensione dominante, crescente, protagonista per la terra e la vita dell’umanità. Da qui esce un messaggio da sottolineare, di una volontà doverosa per la comunità scientifica internazionale”, ha sottolineato tra l’altro il presidente della Repubblica.

