Roma, 21 giu. (Adnkronos) – “Esaminare, studiare, approfondire l’andamento dei fenomeni della Terra consente benefici sempre più ampi alle persone e ai territori, particolarmente in ambiti e territori in cui si manifesta fragilità come siccità, desertificazione, innalzamento delle acque marittime”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita all’Esrim, di Frascati.

