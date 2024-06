Slalom Santo Stefano-Mannoli, resoconto e vincitori

StrettoWeb

Due giorni di grande festa in Aspromonte per la 13ª edizione dello Slalom Santo Stefano-Mannoli, che ha visto al via una settantina di piloti e altrettanti validissimi bolidi provenienti da tutto il meridione d’Italia. Soddisfattissimo il Presidente Lello Pirino, che a fine giornata ha voluto esprimere un fortissimo ringraziamento a tutti i ragazzi che hanno incessantemente lavorato dietro le quinte per due giorni, animati unicamente da una incrollabile passione, oltreché alle istituzioni sempre presenti, con in testa l’onorevole Francesco Cannizzaro.

Dopo tre infuocate manche di gara, come da pronostico, ha trionfato il fuoriclasse di Acquaro di Cosoleto Gaetano Rechichi su Elia Avrio-Suzuki. Piazza d’ onore per il pluricampione italiano Domenico Chirico su Peugeot 106, che ha preceduto il primo dei portacolori della Scuderia Aspromonte, Rosario Corsaro, la cui ottima prestazione è stata turbata dall’abbattimento di birilli. Quarta piazza assoluta per un altro fuoriclasse veterano, Bruno Fallara, che ha incantato il pubblico con la sua straordinaria Fiat 127, con la quale si è imposto in gruppo E1 ed ha preceduto il messinese Rosario Cassisi su Fiat X1/9, anche lui storico portacolori della scuderia organizzatrice.

Momento di grande emozione con la consegna del Trofeo intitolato alla memoria del mai dimenticato avvocato Franco Colosi al vincitore assoluto. Occhi puntati adesso al 4 agosto, quando si disputerà il tradizionale slalom di Bagaladi, altro appuntamento targato Scuderia Aspromonte.

