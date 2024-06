Scuola: Bucalo (Fdi), ‘legame con impresa è proiezione nel futuro’

StrettoWeb

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – ?Non posso che condividere la posizione del ministro Valditara, che oggi, a Milano, con grande entusiasmo ha salutato la nascita della Fondazione per la scuola italiana, ente no-profit finanziato da privati, che opererà con il ministero dell?Istruzione e del Merito per recepire le esigenze territoriali e ottimizzare l?allocazione di risorse, attraverso lo sviluppo di progetti e bandi nazionali. Rinsaldare il legame tra scuola e impresa deve essere l?obiettivo di una scuola che ha l?ambizione di essere proiettata nel futuro e di fornire sbocchi occupazionali certi ai propri studenti”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d?Italia Ella Bucalo, componente della commissione Cultura e Istruzione del Senato e viceresponsabile del dipartimento Istruzione del partito.

“Lo scopo della Fondazione, ossia partecipare in maniera fattiva alla costruzione di una scuola che soddisfi la necessità di accrescere sapere e conoscenze di ciascun alunno permettendogli così di seguire le sue reali aspirazioni esprimendo al meglio le sue capacità, collima perfettamente con quell?idea di scuola che questo Governo sin dal suo insediamento ha cercato di concretizzare. Una scuola al passo coi tempi e con il resto del mondo, attenta ai bisogni degli studenti, delle famiglie ma anche di un mercato globale sempre più esigente”, conclude.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.