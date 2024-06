Saponara, chiusura al transito di un tratto della strada provinciale 53

StrettoWeb

La III Direzione “Viabilità Metropolitana” della Città Metropolitana di Messina ha disposto la chiusura al transito della strada provinciale 53 di Saponara, dal km. 4+600 al km. 4+800, per la realizzazione di una paratia su pali, nell’ambito dei lavori di recupero del patrimonio edilizio di due palazzine site in località Gurni, in via Leonardo Sciascia n. 1, nel Comune di Saponara.

L’ordinanza avrà effetto dal 17 giugno al 7 settembre 2024. La viabilità alternativa, sia in direzione mare monte che monte mare, è individuata attraverso la via Leonardo Sciascia. Il controllo dell’osservanza della prescrizioni è demandata agli organi di Polizia Metropolitana, Polizia Municipale e a quanti altri spetti secondo la vigente legislazione.

