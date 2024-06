StrettoWeb

Roma, 5 giu (Adnkronos) – “Ieri Giorgia Meloni con un decreto fuffa prende in giro gli italiani sulla Sanità raccontando di poter abbattere le liste di attesa senza un euro aggiuntivo. Oggi volta in Albania per uno spottone elettorale dal costo di 800mln che potevamo mettere per sbloccare le assunzioni di medici e infermieri che mancano nei reparti”. Lo ha detto Elly Schlein.

