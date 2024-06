StrettoWeb

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – L’aula della Camera ha respinto per 41 voti di differenza la richiesta del Pd del ritorno in commissione della pdl a prima firma Schlein per incrementare le risorse per il sistema sanitario nazionale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.