“Da un anno tutti ci davano per morti, ma siamo vivi e vivaci”, così il leader della Lega Matteo Salvini nella sede del partito in via Bellerio a Milano. “Commento le proiezioni – aggiunge – se siamo anche di uno ‘0 virgola’ sopra al risultato delle politiche la soddisfazione c’è”.

