Roma: Silvestri (M5S), ‘picchiatori fascisti sempre gli stessi, anche in giacca e cravatta’

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – “Un picchiatore fascista è un picchiatore fascista, a prescindere da come si veste. A volte hanno la giacca e la cravatta, ma non possono nascondersi perché a distinguerli è il metodo. In Parlamento e nelle piazze si scagliano dieci contro uno perché non hanno contenuti, anzi ne hanno paura. Giorgia Meloni e il suo silenzio sono complici delle violenze squadriste. Il nostro obiettivo è mandarli a casa e lo faremo con il sostegno e il supporto delle reti civili, della gente per bene che rifiuta questa violenza, parlando della vita reale”. COsì Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera, alla manifestazione contro la violenza squadrista a Roma. Insieme a lui una delegazione M5S, composta, tra gli altri dai deputati Leonardo Donno e Andrea Quartini.

